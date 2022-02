18 febbraio 2022

Incendio a bordo della nave ro-pax Euroferry Olympia

Non risultano feriti tra le persone a bordo del traghetto

Questa notte sul traghetto Euroferry Olympia del gruppo armatoriale italiano Grimaldi, che è operato dalla Grimaldi Euromed ed è partito alle ore 1.20 dal porto greco di Igoumenitsa diretto a Brindisi, è divampato un incendio mentre si trovava in navigazione nel Mar Ionio a nord di Corfù, a circa nove miglia dalla costa. Al momento dell'incidente sulla nave, che ha una capacità di carico di rotabili di 3.200 metri lineari e di 570 passeggeri, c'erano 239 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio, di cui 64 persone di nazionalità italiana. Non risultano feriti tra le persone a bordo del traghetto e la nave si trova attualmente alla deriva in acque albanesi.

La Guardia Costiera italiana ha reso noto che su ordine del comandante della nave le persone presenti a bordo hanno abbandonato i traghetto imbarcandosi sulle scialuppe di salvataggio di bordo. La Guardia di Finanza italiana ha comunicato che 243 persone sono state tratte in salvo dai propri militari del pattugliatore multiruolo Monte Sperone che, per le attività di salvataggio, ha utilizzato anche i due gommoni presenti a bordo dell'unità del Corpo. La Guardia di Finanza ha specificato che l'incendio risulta essere partito dalla stiva per cause ancora da accertare.

Il comando generale della Guardia Costiera italiana, in previsione di una seconda fase legata alla prevenzione di inquinamenti marini, ha predisposto l'invio in area di propri mezzi aeronavali che raggiungeranno quelli della Guardia Costiera greca già presenti sul luogo dell'incidente. Un aereo ATR42 della Guardia Costiera in assetto ambientale sta sorvolando in queste ore l'area per garantire ogni forma possibile di supporto alle omologhe autorità straniere. La Guardia Costiera italiana ha reso noto inoltre di aver richiesto all'EMSA, l'agenzia europea per la sicurezza marittima, un supporto per l'acquisizione di immagini satellitari per approfondire eventuali aspetti di carattere ambientale.

La società armatrice Grimaldi ha specificato che alle ore 4.12 ora locale il comandante della nave ha contattato il quartier generale del gruppo informando che l'incendio si sarebbe manifestato al garage numero 3 e che l'equipaggio della nave è subito intervenuto per domare l'incendio con i mezzi di bordo mentre il comandante ed il personale del gruppo, attraverso l'“emergency response team”, hanno prontamente notificato l'accaduto alle competenti autorità nazionali e greche, e preso tutte le misure necessarie onde gestire nel migliore dei modi l'incidente. Grimaldi ha confermato che, per la sicurezza dei presenti a bordo, il comandante ha deciso l'abbandono della nave.

La società armatrice ha reso noto, inoltre, che la nave trasporta 153 mezzi commerciali, tra camion e semirimorchi, nonché 32 veicoli al seguito dei passeggeri e che non risultano sversamenti di combustibile a mare né sembrerebbe compromessa la stabilità della nave.

Il gruppo Grimaldi, esprimendo il proprio rammarico per l'incidente, ha precisato che darà piena collaborazione alle autorità competenti per fare luce sull'accaduto.









