18 febbraio 2022

Il provveditore navale danese Wrist compra la Centralam Panama

Annunciate ulteriori acquisizioni nel corso di quest'anno

Il provveditore navale danese Wrist, che è presente in 38 località mondiali e, con un fatturato di 4,4 miliardi di corone danesi nel 2020 (587 milioni di euro), è uno primi fornitori di bordo mondiali, ha comprato la Centralam Panama, società attiva da 35 anni che ha sede presso lo sbocco del canale di Panama sul Pacifico e che annualmente serve oltre 2.500 navi.

Wrist ha evidenziato che l'acquisizione, oltre ad ampliare la rete globale dell'azienda, consente di assicurare alla società danese una presenza in uno dei crocevia marittimi più importanti del mondo rafforzando nel contempo la posizione di mercato della Centralam Panama. A tal proposito Thomas Rold, proprietario e amministratore delegato della società centroamericana che continuerà a dirigere, ha evidenziato che, «con l'ingresso nel gruppo Wrist, Centralam Panama beneficerà del raggio d'azione globale, della portata e delle piattaforme digitali della Wrist, offrendo a clienti e partner commerciali opportunità notevolmente ampliate. Panama - ha specificato Rold - storicamente è stata un'area che gli operatori di navi cercano di evitare per ciò che riguarda i servizi e le forniture. Con la presenza di Wrist - ha sottolineato - non sarà più così».

Wrist ha reso nota l'intenzione di effettuare ulteriori acquisizioni nel corso del 2022.



