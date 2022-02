18 febbraio 2022

È proseguito nel 2021 il trend di riduzione della flotta navale commerciale di bandiera greca

Al 31 dicembre 2021 registrate 1.831 navi per 39,3 milioni di tsl

Al 31 dicembre scorso la consistenza della flotta di navi commerciali di bandiera greca era costituita da 1.831 navi, una in meno rispetto al 31 dicembre 2020, per una stazza lorda complessiva pari a 39,3 milioni di tonnellate, con una diminuzione del -2,7% sull'anno precedente. In crescita sono risultate le unità navali per passeggeri, con 730 navi (+3,7%) per complessive 1,3 milioni di tsl (+0,3%) al 31 dicembre 2021. In calo, invece, sia le navi cisterna, con 445 navi (-4,5%) per 26,2 milioni di tonnellate di stazza lorda (-3,2%), sia le navi per carichi secchi, con 390 unità (-3,5%) per 11,7 milioni di tsl (-2,2%).









