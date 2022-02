18 febbraio 2022

Proseguono le attività di ricerca dei dispersi dell'incidente alla Euroferry Olympia

Il 16 febbraio ad Igoumenitsa la nave è stata sottoposta ad una visita Port State Control

Se 278 passeggeri e membri dell'equipaggio della nave ro-pax Euroferry Olympia, sulla quale questa notte è divampato un incendio ( del 18 febbraio 2022), sono stati evacuati dal traghetto e sbarcati a Corfù, sarebbero 13 le persone risultanti attualmente disperse. La società armatrice Grimaldi ha reso noto che, «a seguito di un controllo dei passeggeri e membri dell'equipaggio evacuati a Corfù, mancherebbero all'appello 13 persone. Di queste - ha specificato l'azienda - cinque passeggeri sono stati, nel frattempo, rintracciati a bordo e sono subito scattate le operazioni di recupero ed evacuazione con ogni mezzo disponibile in loco».

La Guardia Costiera greca ha nel frattempo comunicato che risulterebbero disperse 11 persone, tra cui tre cittadini greci, mentre a bordo del traghetto sarebbero state individuate due persone di nazionalità estera.

Il gruppo Grimaldi ha specificato che proseguono intanto le operazioni di recupero della nave attraverso l'utilizzo di rimorchiatori specializzati e che al momento non risultano sversamenti di combustibile né danni ambientali di altro tipo. Grimaldi ha incaricato l'olandese SMIT Salvage di effettuare le operazioni di salvataggio.

Infine la società armatrice ha precisato che lo scorso 16 febbraio ad Igoumenitsa l'Euroferry Olympia è stata sottoposta ad una visita Port State Control conclusasi con esito positivo ed ha evidenziato che la nave è oggetto di regolari verifiche da parte delle autorità competenti nell'ambito dei controlli previsti dalla normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail