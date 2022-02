21 febbraio 2022

Kerry Logistics compra la statunitense Topocean Consolidation Service (Los Angeles)

Transazione del valore sino a 240 milioni di dollari

La società logistica Kerry Logistics di Hong Kong ha siglato un accordo con la società di spedizioni statunitense Topocean Group per comprare la Topocean Consolidation Service (Los Angeles), Inc., la filiale di Los Angeles dell'azienda americana. La transazione, che sarà completata in quattro tranche, avrà un valore sino a 240 milioni di dollari. La società di Los Angeles sarà ceduta da Robert Chin Yang Wang e Andy Hsien Cheng Wang che attualmente detengono rispettivamente il 77,46% e il 22,54% del capitale societario.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec