21 febbraio 2022

Nel 2029 i porti albanesi hanno segnato il nuovo record storico di traffico delle merci

Movimentate oltre 4,8 milioni di tonnellate (+13,2%)

Nel 2021 i porti albanesi hanno registrato il nuovo record storico di traffico annuale delle merci avendo movimentato 4,84 milioni di tonnellate di carichi, volume che rappresenta un incremento del +13,2% sul 2020, un rialzo del +8,6% rispetto all'ultimo anno pre-pandemia del 2019 e un aumento di 134mila tonnellate rispetto al precedente picco storico stabilito nel 2008.

Nel solo ultimo trimestre dello scorso anno, dopo quattro trimestri consecutivi di crescita, il traffico delle merci movimentato dagli scali portuali dell'Albania ha segnato una diminuzione del -1,7% sullo stesso periodo del 2020 essendo ammontato a 1,16 milioni di tonnellate, volume che rappresenta una progressione del +12,0% sul quarto trimestre del 2019.

Lo scorso anno il traffico dei passeggeri nei porti nazionali è stato di 863mila persone, dato che rappresenta un aumento del +127,6% sul 2020 e risulta tuttavia assai inferiore al dato pre-pandemia di 1,57 milioni di passeggeri del 2019. Nel solo quarto trimestre del 2021 i passeggeri sono stati 141mila, con una crescita del +67,8% sul periodo ottobre-dicembre dell'anno precedente.





