21 febbraio 2022

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale procede con 33 nuove assunzioni

La nuova pianta organica - sottolinea l'ente - assicurerà un ulteriore aumento di personale senza aumento di costi

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha annunciato la prossima assunzione di otto tecnici tra ingegneri, architetti e geometri che - ha specificato l'ente - faranno seguito alle prove concorsuali per reclutare altri profili, per un totale di 33 nuove assunzioni. L'AdSP ha precisato che le assunzioni avverranno nell'ambito di quanto previsto da una nuova pianta organica che - ha puntualizzato l'ente - è non ancora in vigore, ma ha già ottenuto l'assenso da parte del Ministero, e che assicurerà un ulteriore aumento di personale senza aumento di costi, ciò grazie ad una compiuta rivisitazione dell'organizzazione del personale e dell'ente che stabilisce una maggiore proporzionalità tra dirigenze e dipendenti.



