22 febbraio 2022

L'Euroferry Olympia sarà rimorchiata verso il porticciolo di Platis Gialos

Esaurite le attività di ricerca e soccorso in mare. Dieci i dispersi

La Guardia Costiera greca ha reso noto che i vigili del fuoco hanno reso noto che le possibilità operative delle attività di ricerca e soccorso sulla nave ro-pax Euroferry Olympia nella posizione in cui si trova attualmente sono state esaurite ed è stato pertanto richiesto il trasferimento dell'unità navale in un porto sicuro affinché tali attività possano essere proseguite nella massima sicurezza. A sua volta il Ministero delle Attività marittime e della politica insulare di Atene ha comunicato che, in considerazione delle attuali condizioni del traghetto nonché delle condizioni per lo spostamento della nave verso un porto sicuro, ha contattato la società che ha assunto l'incarico della gestione dell'incidente, attività che la società armatrice Grimaldi ha affidato all'olandese SMIT Salvage, al fine di organizzare il trasferimento della nave al porticciolo di Platis Gialos, sulla costa occidentale della Grecia .

Il dicastero greco ha precisato che il trasferimento e l'alloggio dei parenti dei dispersi al porto di Astakos verrà effettuato a cura del Ministero. Sono infatti dieci le persone tuttora disperse a seguito dell'incendio divampato a bordo dell'euroferry Olympia nella notte tra giovedì e venerdì scorsi.





