23 febbraio 2022

È deceduto Francesco Ruffini, primo segretario generale dell'Autorità Portuale di Livorno

Aveva ricoperto l'incarico dal 1996 al 2003

È deceduto Francesco Ruffini, segretario generale dell'Autorità Portuale di Livorno dal 1996 al 2003 a fianco del presidente Nereo Marcucci. Esprimendo il proprio cordoglio per la morte dell'ex dirigente dell'ente, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Luciano Guerrieri, ha evidenziato che «oggi la nostra città perde non soltanto il primo segretario generale della Port Authority ma anche un uomo di grandi competenze marittime e portuali, un civil servant che ha saputo dare lustro al porto».

Il segretario generale dell'ente portuale livornese, Matteo Paroli, ha ricordato Ruffini «quale stimato uomo delle istituzioni che nelle pubbliche responsabilità ricoperte si è prodigato per il bene comune. La sua morte - ha aggiunto - rappresenta un motivo di dolore profondo per tutti noi. Il suo impegno costante e mai scontato ha contribuito a rendere grande il nostro porto. A nome di tutti i dipendenti dell'AdSP, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, alla quale ci stringiamo idealmente in questo momento di tristezza».



