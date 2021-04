22 aprile 2021

Firmato il contratto di concessione della Piattaforma Logistica di Trieste

L'accordo ha una validità di 31 anni

Oggi è stato sottoscritto il contratto di concessione della Piattaforma Logistica di Trieste (PLT), il nuovo terminal multipurpose che sarà gestito dalla HHLA PLT Italy partecipata con il 50,01% dal capitale dal gruppo tedesco Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) oltre che dalla casa di spedizioni Francesco Parisi, dall'impresa di costruzioni I.CO.P e dall'Interporto di Bologna ( del 29 settembre 2020). La durata del contratto è di 31 anni, con scadenza nel 2052. Il terminal è già entrato in funzione un mese fa ( del 19 marzo 2021).





