18 maggio 2021

Al terminal TC3 di Tanger Med sono arrivate le ultime due di otto nuove gru STS

Sono state assemblate a Cadice e poi trasportate nello scalo portuale africano

La tedesca Liebherr ha consegnato alla Tanger Alliance, la società che gestisce il nuovo container terminal 3 (TC3) del porto marocchino di Tanger Med, le ultime due di otto nuove gru di banchina che sono state assemblate a Cadice e sono state quindi trasportate nello scalo portuale africano. Con l'arrivo e l'installazione di questi mezzi di sollevamento ship-to-shore la capacità di traffico annua del TC3, che è diventato operativo alla fine dello scorso anno ( del 29 dicembre 2020), è salita ad oltre 1,5 milioni di teu.

Le otto gru, la cui consegna è iniziata nell'ottobre scorso, hanno uno sbraccio di 72 metri, un'altezza di sollevamento dai binari e una capacità di sollevamento in modalità twin-lift di 65 tonnellate.

Le nuove otto gru portano a 12 il numero di mezzi STS in dotazione alla Tanger Alliance, società che è partecipata al 50% più una azione dalla marocchina Marsa Maroc, al 20% dalla tedesca Eurogate, al 20% dall'italiana Contship Italia e al 10% dalla tedesca Hapag-Lloyd.





