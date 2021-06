17 giugno 2021

Avviati i lavori di costruzione del terminal crociere di Royal Caribbean nel porto di Galveston

L'entrata in servizio è prevista entro la fine del 2022

Nel porto statunitense di Galveston, al molo 10, sono stati avviati, con oltre un anno di ritardo, i lavori di costruzione del nuovo terminal crociere del gruppo americano Royal Caribbean Cruises. Con tale obiettivo, alla fine del 2019 il gruppo crocieristico aveva siglato un accordo con la Port of Galveston che seguiva un'intesa fra le parti sottoscritta 12 mesi prima ( del 6 dicembre 2018 e 13 dicembre 2019). Tuttavia la firma del contratto di concessione è stata ritardata a causa della chiusura delle attività crocieristiche determinate dalle limitazioni alla mobilità imposte lo scorso anno dai governi per contenere la pandemia di Covid-19. Il timore della Port of Galveston era che Royal Caribbean, a seguito delle pesanti perdite causate dal fermo delle operazioni, decidesse di abbandonare il progetto. Lo scorso marzo, però, il gruppo crocieristico aveva confermato l'intenzione di realizzare il nuovo terminal crociere ( del 9 marzo 2021), volontà che si è concretizzata ora con l'avvio dei lavori.

Con il ritardo accumulato, l'entrata in servizio del nuovo terminal è attualmente prevista entro la fine del 2022, anche se Royal Caribbean avrà tempo sino al 2023 per completare i lavori.







