6 agosto 2021

Evergreen inanella un altro trimestre record

La compagnia compra 10mila nuovi container. Confermato l'ordine per 20 navi da 15.000 teu

I risultati finanziari del secondo trimestre del 2021 della compagnia di navigazione containerizzata Evergreen hanno superato quelli record registrati nel trimestre precedente. Nel periodo aprile-giugno di quest'anno, infatti, il valore dei ricavi dell'azienda armatrice asiatica ha raggiunto il nuovo picco storico di quasi 100,0 milioni di dollari di Taiwan (3,6 miliardi di dollari USA), con un consistente incremento del +127,9% rispetto a 43,9 miliardi di dollari taiwanesi nel secondo trimestre del 2020. Assai minore la crescita dei costi operativi che sono ammontati a 45,2 miliardi di dollari di Taiwan (+24,5%). Nuovi livelli record sono stati segnati anche dall'utile operativo e dall'utile netto che sono saliti rispettivamente del +901,2% e del +1.169,6% attestandosi a 52,0 miliardi e 48,8 miliardi di dollari taiwanesi.

Comunicando oggi i risultati conseguiti nel secondo trimestre di quest'anno la compagnia ha confermato la decisione di acquisire 20 nuove portacontainer da 15.000 teu, investimento che è stato approvato dal consiglio di amministrazione. Le navi, che costeranno ciascuna 115-130 milioni di dollari USA per un totale di 2,3-2,6 miliardi di dollari, saranno ordinate, come già annunciato, alla sudcoreana Samsung Heavy Industries ( del 22 e 25 marzo 2021).

Inoltre la compagnia ha annunciato anche la decisione di investire nell'acquisizione di nuovi contenitori. L'investimento sarà di 65,45 milioni di dollari USA per comprare 10mila nuovi container, ordine che sarà emesso nei confronti della fabbrica cinese Dong Fang International Container (Hong Kong) Ltd.

Infine Evergreen ha reso noto di aver acquisito dalla panamense Yamasa New Pulsar V una portacontainer da 7.000 teu per 27,0 milioni di dollari USA e di aver acquisito per 67,11 milioni di dollari USA altre sette portacontenitori da 1.600 teu della Gaining Enterprise, affiliata della Evergreen Marine (Hong Kong).





