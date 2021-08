25 agosto 2021

Ordine alla MAN per i motori a metanolo destinati alle nuove portacontainer della Maersk

I sistemi di propulsione saranno costruiti dalla HHI Engine & Machinery

Le otto nuove portacontainer dual-fuel da 16.000 teu che la compagnia marittima danese Maersk ha ordinato alla sudcoreana Hyundai Heavy Industries (HHI), navi che potranno essere alimentate a metanolo ( del 24 agosto 2021), saranno dotate di motori della tedesca MAN Energy Solutions che saranno i più grandi al mondo di questo tipo. La divisione navalmeccanica del gruppo Hyundai, infatti, ha ordinato alla MAN la fornitura di otto motori MAN B&W 8G95ME-LGIM (-Liquid Gas Injection Methanol), sistemi di propulsione che verranno realizzati dalla divisione Engine & Machinery del gruppo HHI. La commessa include opzioni per altri quattro motori che verrebbero installati sulle ulteriori quattro portacontenitori dello stesso tipo che Maersk ha opzionato a HHI.

L'ordine per gli otto motori dual-fuel per le navi della Maersk segue quello dell'inizio dello scorso mese quando MAN Energy Solutions ha ottenuto la commessa per la fornitura del primo motore low-speed a doppia alimentazione in grado di funzionare a metanolo destinato al settore delle portacontainer che sarà installato su una nuova nave da 2.100 teu ordinata da Maersk alla Hyundai Mipo Dockyard ( del 1° luglio 2021).

«Il metanolo, come combustibile - ha commentato Thomas S. Hansen, responsabile Promotion and Customer Support della MAN Energy Solutions - sta rapidamente diventando un'opzione nell'ambito del segmento delle grandi navi portacontainer dove, sinora, a lungo hanno regnato il combustibile convenzionale e il gas naturale liquefatto. Riteniamo che questo significativo ordine stimolerà ulteriormente l'interesse del mercato nei confronti del metanolo quale carburante, anche nell'ambito di altri segmenti dello shipping, come le rinfusiere».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail