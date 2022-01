17 gennaio 2022

Ordine a KSOE per la costruzione di tre portacontainer da 7.900 teu

MPC Capital conferma la commessa a Hanjin Heavy Industries per quattro full container da 5.500 teu

La rilevante crescita della domanda di trasporto marittimo containerizzato continua a far affluire nuovi ordini ai cantieri navali sudcoreani. Oggi la Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. (KSOE) ha annunciato di aver acquisito una commessa del valore di 418,6 miliardi di won (351 milioni di dollari) emessa da una società armatrice asiatica per la costruzione di tre portacontainer da 7.900 teu che verranno consegnate entro la metà del 2024.

Oggi, inoltre, la società di investimenti tedesca MPC Capital ha confermato l'ordine per quattro nuove portacontenitori da 5.500 teu nei confronti della Hanjin Heavy Industries & Construction Co., ordine preannunciato dall'azienda navalmeccanica asiatica lo scorso autunno e che rappresenta il ritorno della società cantieristica sudcoreana nel mercato della costruzione di navi commerciali ( del 6 ottobre 2021). MPC Capital ha reso noto che le quattro full container verranno prese in consegna a partire dal secondo trimestre del prossimo anno.

A quelli delle portacontainer si aggiungono ordini per altre tipologie di navi. Oggi la sudcoreana Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME) ha comunicato di aver acquisito un ordine del valore di 247,7 miliardi di won (208 milioni di dollari) da una società armatrice dell'Oceania per la costruzione di una nave metaniera di grande capacità. L'unità sarà consegnata entro la fine del 2024.



