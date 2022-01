18 gennaio 2022

Per i noli spot CMA CGM parlerà con i clienti solo per via digitale

Progressiva estensione a tutte le linee marittime della piattaforma SpotOn

Lo scorso settembre CMA CGM aveva annunciato la decisione di congelare sino al prossimo mese d febbraio il valore dei noli marittimi spot ( del 10 settembre 2021). Un mercato che la compagnia francese intende ora affidare interamente agli strumenti informatici. Oggi, infatti, l'azienda ha reso noto che, relativamente ai noli spot, prevede di affidare i rapporti con la clientela esclusivamente ad una procedura digitale grazie alla nuova piattaforma SpotOn, sviluppata in collaborazione con la start-up francese Pricemoov, che consente agli spedizionieri di ottenere in modo istantaneo il nolo spot per la loro spedizione a tariffa garantita per 24 ore e con spazio di carico prioritario assegnato a bordo della portacontainer dopo la prenotazione.

Il servizio è già stato attivato dallo scorso luglio per i clienti di CMA CGM e CNC, la compagnia del gruppo francese specializzata nel mercato intra-asiatico, e per i servizi marittimi sulle rotte tra Asia ed Europa, Asia e Mediterraneo, Asia e costa orientale del Sud America, Asia e Africa occidentale, subcontinente indiano ed Europa e sulle rotte intra-asiatiche. Entro il primo semestre di quest'anno il servizio sarà esteso a tutte le altre linee marittime e a tutti gli altri marchi commerciali del gruppo.



