9 febbraio 2022

DSV archivia un anno record sia quanto a performance finanziarie che operative

I ricavi sono cresciuti del +57,3%

Il 2021, anno caratterizzato per la stragrande parte delle aziende mondiali dalla prosecuzione dell'impatto assai negativo sulle attività economiche della pandemia di Covid-19, non sembra aver accontentato appieno neppure le primarie compagnie di navigazione containerizzate globali che pure nell'anno hanno registrato le loro migliori performance finanziarie di sempre. Sì, però - dicono a tiritera i top manager di queste compagnie - il 2021 è stato un anno denso di problemi causati dalle numerose e diffuse interruzioni delle supply chain dovute alla rapida e consistente crescita della domanda di trasporto generata principalmente dal boom delle vendite di e-commerce determinato dagli effetti della crisi sanitaria. Come se, per loro, l'aumento della domanda dei clienti fosse diventato un problema!

Una lamentazione che sembra prendere piede tra le aziende che nel corso della pandemia, a dispetto della quasi totalità delle altre, hanno conseguito risultati finanziari record, quasi a giustificare i loro guadagni ottenuti - sembrano dire a difesa - con un duro lavoro necessario per far fronte alle avversità.

Ad essere contagiata da questo andazzo è anche la DSV, gruppo logistico danese che - guarda caso - nel 2021 ha segnato risultati finanziari record. «Il 2021 - è il refrain dell'amministratore delegato dell'azienda scandinava, Jens Bjørn Andersen - è stato un buon anno, ma anche impegnativo per DSV». Ricordando che lo scorso anno DSV ha acquisito le attività logistiche della Agility, transazione che è stata completata in estate ( del 16 agosto 2021), Andersen ha anche lui lamentato che «nel corso del 2021 le questioni più rilevanti sono state le interruzioni della supply chain, la congestione dei porti e i noli saliti ad un livello record (che l'aumento delle tariffe di trasporto marittimo non sia giunto gradito a DSV è invero più credibile, ndr). E i nostri team - ha aggiunto accodandosi a chi prima di lui aveva evidenziato l'impegno profuso per far fronte a queste difficoltà - hanno lavorato duramente per trovare soluzioni e movimentare le merci per i nostri clienti. Con queste difficili condizioni di mercato - ha specificato Andersen - siamo lieti di aver conseguito diversi notevoli risultati finanziari per il 2021».

Già perché, a fronte delle grane menzionate da Andersen, DSV ha archiviato il 2021 con performance finanziarie record. I ricavi, in primis, che sono ammontati a 182,3 miliardi di corone danesi (24,5 miliardi di euro), valore mai raggiunto in precedenza e superiore del +57,3% rispetto a quello dell'esercizio 2020. In particolare, le attività di spedizione aerea e marittima operate dal gruppo hanno fruttato ricavi pari a 131,9 miliardi di corone danesi (+79,0%), le spedizioni stradali ricavi pari a 35,4 miliardi (+16,5%) e le altre attività logistiche ricavi pari a 18,7 miliardi di corone danesi (+28,2%). L'EBITDA di gruppo si è attestato a 20,4 miliardi di corone danesi (+50,5%) e l'utile operativo a 16,2 miliardi (+70,4%), con apporti di 12,8 miliardi dalle spedizioni aeree e marittime (+81,7%), di 2,8 miliardi dalle spedizioni stradali (+33,6%) e di 3,6 miliardi dalle altre soluzioni logistiche (+52,9%). DSV ha chiuso l'esercizio annuale 2021 con un utile netto di 11,2 miliardi di corone danesi, con un aumento del +164,3% sull'esercizio precedente.

Lo scorso anno il volume delle spedizioni aeree movimentato da DSV è stato pari alla quota record di 1,5 milioni di tonnellate (+18,7%), mentre quello delle spedizioni marittime è stato pari al livello record di quasi 2,5 milioni di container teu (+13,1%).

Che tutto l'anno 2021 sia stato finanziariamente estremamente positivo per DSV lo conferma anche la successione di record trimestrali, con valori del volume d'affari, del margine operativo lordo, dell'utile operativo e dell'utile netto che hanno raggiunto livelli record già nel primo trimestre per poi salire a nuovi valori record trimestre dopo trimestre, con un ultimo periodo trimestrale del 2021 che è stato archiviato con incrementi del +93,3% dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, del +77,3% dell'EBITDA, del +95,5% dell'EBIT e del +169,8% del risultato economico netto. Il quarto trimestre del 2021 è stato un periodo record anche quanto a volumi di spedizioni marittime movimentate dal gruppo che sono risultate pari a 706mila teu (+28,6), mentre i volumi di spedizioni aeree, con 439mila tonnellate, pur registrando un incremento del +35,0% sull'ultimo trimestre del 2020 sono risultati inferiori solamente al record di 442mila tonnellate movimentate nell'ultimo trimestre del 2019.









