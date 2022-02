17 febbraio 2022

Servizio di linea diretto Cina-Australia di Yang Ming, TS Lines, PIL e Sea-Lead

Verranno utilizzate sei portacontainer Panamax da 3.500-3.900 teu

Quasi a ricalcare un'iniziativa della tedesca Hapag-Lloyd, che è relativa tuttavia ad una rotta più lunga collegando l'Asia all'Europa ( del 16 febbraio 2022), le compagnie di navigazione containerizzate Yang Ming e TS Lines di Taiwan e quelle Pacific International Lines (PIL) e Sea-Lead Shipping di Singapore hanno annunciato oggi l'istituzione di un servizio di linea diretto che connetterà la Cina all'Australia. Così come il vettore germanico, anche le quattro compagnie asiatiche impiegheranno sulla rotta navi portacontenitori Panamax, ovvero della capacità di circa 3.000-4.500 teu, portata limitata rispetto alle unità navali di maggiori dimensioni che da tempo stanno entrando nel mercato. Così come il servizio della Hapag-Lloyd, anche quello di Yang Ming e TS Lines, PIL e Sea-Lead, che sarà inaugurato il prossimo 10 marzo, avrà frequenza settimanale.

La rotazione del nuovo servizio Cina-Australia, denominato China-Australia 2 (CA2) o Sino Australia Express (SAE), effettuerà scali ai porti di Qingdao, Shanghai, Nansha, Shekou, Sydney, Melbourne, Brisbane e Qingdao. Sulla rotta Yang Ming, TS Lines, PIL e Sea-Lead impiegheranno sei navi da 3.500-3.900 teu.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail