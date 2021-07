6 luglio 2021

T&E preme perché lo shipping (inclusi i viaggi extra-europei) sia incluso nel sistema UE di scambio delle quote di emissione

Amstrong: limitandosi ai soli trasporti intra-europei, a pagare sarebbero solo gli operatori più piccoli che navigano principalmente in Europa

Transport & Environment (T&E), organizzazione non-profit nata con lo scopo di promuovere il trasporto sostenibile in Europa, punta di nuovo il dito contro il gruppo armatoriale Mediterranean Shipping Company (MSC) rinnovando l'accusa all'azienda di essere la compagnia di trasporto marittimo europea più inquinante, addebito già respinto un anno e mezzo fa dalla società armatrice che aveva a sua volta criticato T&E per una non corretta lettura delle emissioni prodotte dalla flotta MSC ( del 9 e 13 dicembre 2019).

In particolare, oggi T&E ha sottolineato che se lo shipping fosse incluso nel sistema europeo di scambio delle quote di emissione, inclusione prevista dalla bozza della proposta di revisione del sistema che sarà presentata il prossimo 14 luglio dalla Commissione Europa ( del 30 giugno 2021), il gruppo MSC risulterebbe al sesto posto nella graduatoria dei maggiori emettitori di gas ad effetto serra nell'UE.

«Per il terzo anno consecutivo - ha affermato Jacob Armstrong di T&E - il più grande produttore di emissioni dello shipping è salito nella top ten dei maggiori inquinatori d'Europa. È significativo per un'industria che non paga un centesimo per il suo inquinamento. Il fatto che un operatore navale stia sorpassando le centrali a carbone - ha rilevato Armstrong - dimostra che, come al solito, la mancanza di interventi non funziona. C'è bisogno - ha evidenziato - di un mercato del carbonio dell'UE che faccia pagare lo shipping per tutto il suo inquinamento».

Secondo Transport & Environment, inoltre, sarà importante anche come verrà calcolato l'apporto all'inquinamento delle compagnie di navigazione. Rilevando che la quota di gran lunga maggiore, che va dal 65% al 79%, dell'inquinamento prodotto dalle cinque maggiori compagnie di navigazione risulta generato nei viaggi marittimi tra porti europei e porti extra-europei, Amstrong ha specificato che «qualsiasi cosa che sia meno di un mercato del carbonio che copre i viaggi extra-europei taglia fuori le più grandi compagnie di navigazione e lascia che il conto sia pagato dagli operatori più piccoli che navigano principalmente in Europa. Inoltre si perderebbero introiti dall'ETS che potrebbero essere reinvestiti per rendere più ecologico il settore».



