10 febbraio 2022

Maersk prevede di dotarsi di altri 500 magazzini logistici nell'arco di cinque anni

Attualmente il gruppo ne ha 300 per complessivi sei milioni di metri quadri

La “fame di logistica” di A.P. Møller-Mærsk non è stata affatto soddisfatta dalle recenti iniziative per realizzare investimenti del gruppo armatoriale danese in questo settore, con accordi per comprare le società logistiche Visible SCM, B2C Europe, HUUB, LF Logistics e Pilot Freight Services ( del 6 agosto, 15 settembre e 22 dicembre 2021 e 9 febbraio 2022). Se la fme di logistica marittima sembra essersi placata nel 2017 con l'acquisizione della compagnia di navigazione tedesca Hamburg Süd ( del 30 novembre 2017), l'appetito del gruppo danese sembra ora essersi decisamente spostato a terra dove, oltre ad acquistare società del settore e stringere accordi con aziende industriali per l'effettuazione di servizi logistici, sta anche dotandosi di strutture logistiche che accompagnino e sostengano l'espansione delle attività aziendali in tutti i continenti.

Attualmente A.P. Møller-Mærsk dispone di più di 300 magazzini logistici in tutto il mondo per una superficie complessiva di oltre sei milioni di metri quadri. Oggi l'azienda ha reso noto che prevede di incrementare tale network arrivando a dotarsi entro il 2026 di un totale di oltre 800 magazzini. Aumentando il numero e la collocazione dei nostri magazzini - ha spiegato il gruppo danese - possiamo offrire più opzioni di near-sourcing e un accesso più rapido ai mercati.



