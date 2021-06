28 giugno 2021

Nuovo ordine di Seaspan per la costruzione di sei portacontenitori da 15.000 teu

Quest'anno sono già 40 le nuove navi commissionate dalla società

Seaspan Corporation continua nella sua impressionante campagna di ampliamento della propria flotta di portacontainer con l'ordine annunciato oggi per la costruzione di altre sei navi da 15.000 teu che saranno prese in consegna tra la fine del primo trimestre e la fine del quarto trimestre del 2024. La società ha precisato che le sei portacontenitori saranno dotate di scrubber per l'abbattimento delle emissioni.

In atto già da diversi mesi, nel 2021 la campagna di investimenti della Seaspan in nuove costruzioni si è dispiegata con le commesse assegnate a febbraio per l'acquisizione di due navi da 24.000 teu e di dieci da 15.000 teu seguite a marzo da ordini per la costruzione di otto portacontainer da 12.000-15.000 teu, di sei unità da 15.000 teu e di altre sei navi da 15.500 teu e, infine, a giugno con un ordinativo per due portacontenitori da 12.000 teu, commesse per nuove costruzioni a cui se ne sono aggiunte altre per l'acquisizione di navi di seconda mano ( dell'8 e 12 febbraio, 4 e 8 e 30 marzo e 23 giugno 2021). Si tratta quindi di 40 nuove navi ordinate quest'anno a cui si aggiungono cinque unità da 12.200 teu commissionate a dicembre scorso ( del 7 dicembre 2020).



