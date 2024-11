11 novembre 2024 Le Aziende informano Accelleron stringe un accordo con Geislinger per espandere il service nell'area del Mediterraneo

Partnership con Geislinger, azienda austriaca leader nelle soluzioni powertrain.

La partnership è progettata per ampliare le opportunità di business nel settore dei servizi per entrambe le aziende.

Ai clienti sarà garantito un servizio di alta qualità sia per i componenti Accelleron sia per quelli Geislinger. Genova, Italia, 11 novembre 2024. Accelleron ha annunciato una partnership con Geislinger, impresa familiare con sede a Salisburgo, specializzata in soluzioni powertrain. Accelleron diventa così fornitore di servizi autorizzato per i prodotti Geislinger in Italia, Bulgaria e Malta.

L'obiettivo dell'accordo è ampliare le attività di service in Italia, Bulgaria e Malta. Accelleron è stata selezionata per la sua ampia rete commerciale e l'eccellenza del servizio tecnico. Questi aspetti sono fondamentali per promuovere i prodotti Geislinger e garantire la soddisazione dei clienti e delle loro esigenze.

Adrian Geislinger, CEO di Geislinger, ha dichiarato: "Siamo certi che questa partnership getterà le basi per una relazione commerciale a lungo termine, consentendo a entrambe le aziende di beneficiare dello scambio di conoscenze tecniche, di un allineamento strategico reciproco e di una crescita condivisa." Fondata nel 1958, Geislinger si è affermata come azienda di fiducia nelle soluzioni powertrain. Con sei stabilimenti in tutto il mondo e sede principale a Salisburgo, in Austria, Geislinger è nota per offrire soluzioni complete in cinque aree principali: analisi, ingegneria, soluzioni, monitoraggio e assistenza.

Le sue applicazioni si concentrano su due settori principali: energia, che include marine, power generation, energia eolica, compressori e pompe; e trasporti, che copre i settori marittimo, minerario, ferroviario e prodotti di nicchia per le corse.

Paolo Musso, CEO di Accelleron Italia, ha commentato: "Geislinger opera sotto il motto 'Built to last', tuttavia, anche i componenti più resistenti necessitano di una manutenzione meticolosa per garantire una lunga durata. Ed è qui che Accelleron gioca un ruolo cruciale, garantendo una manutenzione di altissimo livello per i prodotti Geislinger grazie alla nostra competenza e alla nostra vasta rete globale."

Secondo l'accordo, l'organizzazione di servizio di Accelleron sarà responsabile della gestione delle richieste di assistenza dei clienti per i prodotti Geislinger. A tal fine, Geislinger ha formato i tecnici di Accelleron per qualificarli allo stesso livello di quelli di Geislinger, garantendo così un servizio coerente e di alta qualità.



Accelleron Industries Ltd. (ACLN: SIX Swiss Ex) promuove lo sviluppo sostenibile nei settori marittimo ed energetico come leader tecnologico globale nei campi della turbocompressione, dell'iniezione di carburante e delle piattaforme digitali per applicazioni pesanti. Forte di un'eredità di oltre 100 anni come partner industriale di fiducia, la rete globale di Accelleron, composta da 500 tecnici e 200 ingegneri dedicati alla ricerca e allo sviluppo, investe in tecnologie innovative per offrire prodotti, servizi e soluzioni di alta qualità, fondamentali per la transizione energetica.

Sito web: www.accelleron-industries.com