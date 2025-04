Le Aziende informano Il retrofit ibrido-elettrico di ABB guida i traghetti dei laghi italiani verso un futuro più sostenibile

ABB sta supportando l'operatore di traghetti interni italiani Gestione Navigazione Laghi nel suo ambizioso programma di decarbonizzazione, installando la tecnologia ibrido-elettrica sul traghetto Adamello, in servizio da lungo tempo.

Gestione Navigazione Laghi, operatore italiano di traghetti interni che gestisce quasi 100 imbarcazioni sui tre laghi più grandi d'Italia (Garda, Maggiore e Como), è impegnato in un ambizioso programma di modernizzazione per ridurre l'impatto ambientale della sua flotta. ABB sostiene questi sforzi con la sua esperienza nella modernizzazione delle imbarcazioni nel segmento del trasporto a corto raggio, per operazioni più fluide e sostenibili.

L'ultimo passo significativo nel continuo processo di miglioramento di Navigazione Laghi è la sostituzione del tradizionale sistema di propulsione a diesel del traghetto Adamello, lungo 42 metri e in servizio sul Lago di Garda, con un sistema di propulsione ibrido-elettrico più pulito ed efficiente. I lavori di retrofit sono stati eseguiti presso il cantiere navale di Peschiera del Garda.

“Dopo aver supportato con successo la modernizzazione di San Cristoforo nel 2021, ABB ha fornito un sistema di propulsione ibrido-elettrico per Adamello, che ci porterà un passo più vicino al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione della nostra flotta”, ha dichiarato Paolo Mazzucchelli, Direttore Tecnico di Gestione Navigazione Laghi. “Grazie alla competenza tecnica di ABB e alla sua comprovata esperienza nel fornire soluzioni efficienti e sostenibili per il segmento del trasporto a corto raggio, anche questa volta la collaborazione è stata un successo”. Offrendo un mezzo di trasporto alternativo, il servizio continuativo di Adamello contribuisce a ridurre la congestione del traffico stradale - e di conseguenza le emissioni - attorno al Lago di Garda. Credito immagine: ABB. Come San Cristoforo, anche Adamello è dotato di un sistema integrato di propulsione elettrica e automazione basato sull'Onboard DC Grid™ di ABB. La soluzione compatta è progettata appositamente per aiutare le imbarcazioni più piccole a ottimizzare l'efficienza del carburante, sfruttando al meglio la potenza disponibile. Inoltre, consente un'installazione rapida e un risparmio di spazio nella sala macchine.

Come ulteriore vantaggio del retrofit di una nave più vecchia con tecnologia ibrido-elettrica moderna, la vita utile di Adamello è stata estesa di decenni, mentre la disponibilità di ricambi e il supporto sono notevolmente migliorati. I passeggeri traggono beneficio da un maggiore comfort grazie alla riduzione delle emissioni, delle vibrazioni e del rumore delle macchine, godendo nel contempo del loro spettacolare panorama.

Oltre all'Onboard DC Grid™, l'ampio ambito di fornitura di ABB comprende batterie e gestione delle batterie, propulsione elettrica e controllo, ricarica a terra, automazione della nave e monitoraggio degli allarmi, un sistema di allarme remoto e servizi di messa in servizio.