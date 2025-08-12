Negativo il secondo trimestre delle taiwanesi Yang Ming e Wan Hai Lines

Dopo l'ultimo picco nel trimestre estivo del 2024 il trend dei
ricavi della Yang Ming e della Wan Hai Lines (WHL) ha imboccato una
strada discendente che ha portato le due compagnie di navigazione
containerizzate a registrare nel secondo trimestre del 2025 una
riduzione del volume d'affari anno su anno. Nel periodo
aprile-giugno di quest'anno i ricavi della Yang Ming sono ammontati
a 39,66 miliardi di dollari taiwanesi (1,3 miliardi di dollari USA),
con un deciso calo del -26,5% sul corrispondente periodo del 2024.
Anche gli ultimi ricavi trimestrali della WHL hanno segnato una
flessione, anche se meno marcata, essendosi attestati a 34,85
miliardi di dollari di Taiwan (-8,7%).
Inoltre, entrambe le compagnie hanno registrato una riduzione
dei valori dell'utile operative e dell'utile netto, che per Yang
Ming sono risultati pari rispettivamente a 3,90 miliardi (-72,4%) e
1,04 miliardi di dollari di Taiwan (-92,6%) e per WHL sono stati
pari a 8,66 miliardi (-20,3%) e 1,08 miliardi (-90,6%).