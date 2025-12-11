Nominati i membri del Comitato di gestione dell'AdSP del Tirreno Settentrionale

Stamani il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Settentrionale, Davide Gariglio, ha firmato il
provvedimento di nomina del Comitato di gestione che, oltre allo
stesso Gariglio che lo presiede, sarà costituito dal
comandante della Capitaneria di Porto di Livorno, Giovanni Canu, dal
componente designato dal Comune di Livorno, Nerio Busdraghi, e da
quello designato dal Comune di Piombino, Carlo Torlai. Ai sensi
dell'art. 9, comma 2, della legge dell'ordinamento portuale,
trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle designazioni il
Comitato può essere validamente costituito pur nelle more
della designazione di competenza della Regione Toscana, che ad oggi
non risulta ancora pervenuta. L'integrazione del Comitato con il
nome del componente designato dalla Regione sarà disposta con
un successivo provvedimento.