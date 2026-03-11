testata inforMARE
INCIDENTI
Ripresa degli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz
Danni ad una portacontainer. Su un'altra nave è divampato un incendio. Allarme dell'UNCTAD per gli effetti dell'interruzione del traffico marittimo nella regione
Southampton/Ginevra
11 marzo 2026
Se negli ultimi tre giorni erano cessati la serie di attacchi alle navi nella regione dello Stretto di Hormuz attribuiti alle forze militari e paramilitari legate direttamente o indirettamente all'Iran dopo che la nazione mediorientale è stata attaccata da USA e Israele, da 24 ore a questa parte c'è stata una ripresa degli incidenti nell'area. Dopo aver reso nota ieri la segnalazione da parte del comandante di una rinfusiera posta a 36 miglia nautiche a nord di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dell'avvistamento di un impatto in acqua e di un forte boato nelle immediate vicinanze della nave, oggi la britannica United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), l'organismo della Royal Navy che analizza lo stato della sicurezza della navigazione commerciale, ha segnalato un nuovo intensificarsi degli attacchi.

La prima segnalazione è relativa ad un attacco subito da una portacontainer nei pressi dello Stretto di Hormuz che ha riportato danni causati da un proiettile, ordigno che non ha provocato feriti tra i membri dell'equipaggio della nave. Successivamente un'altra nave cargo ha notificato di essere stata colpita da un proiettile nello Stretto di Hormuz che ha provocato un incendio a bordo a seguito del quale il comandante ha richiesto assistenza e ha annunciato l'evacuazione dell'equipaggio.

L'UKMTO ha riferito che a partire dal 28 febbraio scorso ad oggi ha ricevuto 17 segnalazioni di incidenti che hanno interessato navi che operano nel Golfo Arabico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman, di cui 13 relative ad attacchi subiti dalle navi e quattro di navi che hanno comunicato attività sospette.

Intanto la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) ha pubblicato una sintetica analisi sulle implicazioni delle recenti interruzioni del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz causate dagli attacchi alle navi. Il documento evidenzia che lo Stretto di Hormuz è uno dei colli di bottiglia del traffico marittimo più critici al mondo in quanto vi transita circa un quarto del commercio mondiale di petrolio via mare e volumi significativi di gas naturale liquefatto e fertilizzanti. L'analisi rileva che l'attuale escalation militare nella regione ha interrotto i transiti marittimi attraverso questo stretto passaggio e che gli effetti a catena che ne derivano vanno ben oltre la regione, influenzando i mercati energetici, il trasporto marittimo e le catene di approvvigionamento globali.

L'agenzia dell'Onu per il commercio e lo sviluppo ha spiegato che i mercati petroliferi hanno reagito rapidamente, con i prezzi del greggio Brent che sono saliti ad oltre i 90 dollari al barile, e ha specificato che l'aumento dei costi di energia, fertilizzanti e trasporti, inclusi noleggi, prezzi del bunker e premi assicurativi, potrebbe determinare un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e intensificare le pressioni sul costo della vita, in particolare per i più vulnerabili. L'analisi precisa che ripercussioni analoghe sono state osservate durante i recenti shock globali, tra cui la pandemia di Covid-19 e l'inizio della guerra in Ucraina, che hanno mostrato come le interruzioni nei settori dell'energia, dei trasporti e della produzione agricola possano propagarsi attraverso mercati interconnessi.
