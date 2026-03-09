Osservatorio sulla presenza femminile nel settore della blue economy

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, WISTA
Italy e Federazione del Mare, con il supporto di Crédit
Agricole Italia e di aziende del settore marittimo sponsor
dell'iniziativa (Grendi, Lockton P.L. Ferrari, RINA e Vado Gateway),
lanciano un Osservatorio sulla presenza femminile dal titolo “Donne
per la Blue Economy”, con l'obiettivo di approfondire il ruolo
e il contributo delle donne nel settore marittimo italiano e, più
in generale, di favorire una lettura strutturata e condivisa delle
dinamiche che caratterizzano l'economia del mare. Al fine di
fotografare la reale presenza femminile nella blue economy, il
progetto di Federazione del Mare e Wista Italy mira a costituire un
osservatorio permanente sulla presenza femminile nel settore e
promuovere ricerche quantitative e qualitative sull'impatto delle
diversità di genere nel mondo marittimo; evidenziare e
promuovere le storie di donne di mare di successo per ispirare le
nuove generazioni a intraprendere i lavori del mare; lavorare sulla
formazione delle donne del settore per aiutarle a crescere verso le
posizioni apicali con programmi di leadership e di formazione
finanziaria.
La raccolta dei dati e le analisi necessarie per realizzare
l'indagine sono state affidate alla società di consulenza e
ricerca economica Prometeia, con una consolidata esperienza nello
studio dei settori produttivi e delle filiere industriali. Dopo una
prima analisi preliminare per delineare un quadro strutturato dei
principali comparti della blue economy, mettendone in evidenza
dimensioni, caratteristiche economiche e occupazionali e alcune
criticità nella partecipazione femminile, il confronto
diretto con chi opera quotidianamente nel settore, arricchirà
le analisi con informazioni di contesto, esperienze e punti di vista
che difficilmente trovano spazio nelle statistiche ufficiali.