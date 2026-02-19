Lo scorso anno il traffico delle merci nei porti del Montenegro è cresciuto del +1,6%

Nel quarto trimestre dello scorso anno i porti del Montenegro
hanno movimentato 605mila tonnellate di merci, con una progressione
del +1,6% sullo stesso periodo dello scorso anno che è esito
della prosecuzione dei trend divergenti dei volumi allo sbarco e
all'imbarco negli scali portuali, con i primi che nel periodo
ottobre-dicembre del 2025 sono ammontati a 433mila tonnellate
(+32,6%) e i secondi che hanno totalizzato 171mila tonnellate
(-36,2%). Il solo traffico complessivo con l'Italia ha registrato
una crescita del +55,1% salendo a 128mila tonnellate, di cui 72mila
tonnellate sbarcate nei porti montenegrini (+0,5%) e 56mila
imbarcate (+417,2%).
Nel settore dei passeggeri il traffico trimestrale è
stato di 110mila unità (-4,1%), di cui 25mila passeggeri con
l'Italia (+15,0%).
Nell'intero 2025 il traffico delle merci è stato pari
globalmente a 2,50 milioni di tonnellate, con un aumento del +1,6%
sull'anno precedente, di cui 1,37 milioni di tonnellate allo sbarco
(+30,3%) e 1,13 milioni di tonnellate all'imbarco (-19,9%). Il solo
volume di traffico con l'Italia è stato di 541mila tonnellate
(+64,6%), di cui 305mila allo sbarco (+65,4%) e 236mila all'imbarco
(+63,6%). Il dato complessivo annuale dei passeggeri è stato
di 652mila unità (-1,9%), di cui 172mila con l'Italia
(-3,4%).