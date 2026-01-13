Grimaldi ha preso in consegna la PCTC Grande Manila

È stata consegnata e battezzata ieri a Shanghai la nuova
nave Pure Car & Truck Carrier (PCTC) Grande Manila
commissionata dal gruppo armatoriale italiano Grimaldi ai cantieri
SWS (Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Company Limited) e CSTC (China
Shipbuilding Trading Company Limited), entrambi parte di China State
Shipbuilding Corporation Limited (CSSC). Per Grimaldi si tratta
della settima unità ammonia-ready, ossia pronta all'utilizzo
dell'ammoniaca come carburante alternativo a zero emissioni di
carbonio.
Con una lunghezza di 200 metri, una larghezza di 38 metri e una
stazza lorda di circa 77.500 tonnellate, la Grande Manila è
stata progettata per il trasporto efficiente di veicoli (auto, SUV,
furgoni, ecc.), sia elettrici che alimentati da combustibili
tradizionali, oltre a qualsiasi altro tipo di carico rotabile. In
particolare, può caricare carichi fino ad un totale pari a
9.241 ceu, con quattro ponti idonei anche al trasporto di altri
carichi rotabili, inclusi carichi pesanti fino a 250 tonnellate e
con un'altezza massima di 6,5 metri.
Il viaggio inaugurale della Grande Manila inizierà
questa settimana sul servizio Asia-Europe. La nave partirà da
Taicang (Cina) con a bordo oltre 5.800 auto e 1.300 metri lineari di
altri rotabili (autobus, camion, escavatori, pale gommate) che
giungeranno in Regno Unito, Spagna e Belgio e, attraverso il
trasbordo nell'hub Grimaldi di Anversa, in altre destinazioni
nordeuropee e mediterranee. Dall'Europa, la nave ripartirà
alla volta dell'Asia Orientale, con rientro previsto in Cina a fine
aprile.