Ad ottobre verrà avviata la costruzione del terminal crociere al Molo San Cataldo di Taranto

La società terminalista Global Ports Holding (GPH), che è
il principale operatore mondiale indipendente nel segmento delle
crociere e fa parte del gruppo turco Global Investment Holdings
(GIH), ha reso noto oggi che la Taranto Cruise Port, la filiale
istituita circa cinque anni fa per la gestione del traffico
crocieristico nel porto di Taranto
(
del 30
aprile
2021), ha ottenuto l'autorizzazione per costruire il nuovo
terminal crociere al Molo San Cataldo dello scalo portuale pugliese
avendo sottoscritto un apposito accordo con il presidente
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Giovanni
Gugliotti.
L'avvio dei lavori è previsto per il prossimo ottobre con
lo scopo di completare la costruzione entro marzo 2027.
P>Global Ports Holding ha specificato che investirà oltre 4,5
milioni di euro nella costruzione del terminal che avrà una
superficie complessiva di circa 2.250 metri quadri e che l'obiettivo
è di aprire nel prossimo futuro la struttura ad eventi che
coinvolgano la città.