Un'unica offerta vincolante da Dubai per l'acquisto della Venice Ro-Port Mos

Un'unica offerta vincolante, proveniente da Dubai, è
stata avanzata per l'acquisto della Venice Ro-Port Mos, la società
che gestisce il terminal per le autostrade del mare di Fusina, a
Marghera. Lo ha reso noto la pubblicazione web “ilNordEst”
specificando che l'accordo potrebbe essere chiuso entro la metà
di febbraio. In vendita è stato posto il 97% del capitale
sociale di oltre 7,4 milioni di euro di Venice Ro-Port Mos, azienda
controllata con una quota dell'84% del capitale dall'impresa di
costruzioni ing. E. Mantovani, in concordato preventivo, che detiene
ulteriori quote pari al 10% e al 3% rispettivamente attraverso le
controllate Adria Infrastrutture e Alles. L'1% del capitale è
in mano a Venezia Terminal Passeggeri, società controllata
dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale. Il prezzo a base d'asta era di 46,1 milioni di euro.
Il terminal intermodale di Fusina è stato inaugurato nel
2014 e la sua attività è stata ampliata al segmento
delle crociere nel 2024
(
del 29
maggio 2014 e 30
agosto 2024).