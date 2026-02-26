Ad Ancona la Fincantieri ha consegnato lo yacht da crociera ultra-lusso Four Seasons I

Ieri presso il cantiere navale di Ancona la Fincantieri ha
consegnato la Four Seasons I
, il primo yacht da crociera
ultra-lusso realizzato per Marc-Henry Cruise Holdings Ltd., joint
owner/operator di Four Seasons Yachts. Con Four Seasons I
debutta anche il programma Navis Sapiens sviluppato da Fincantieri
Ingenium, la joint venture tra Fincantieri NexTech e Accenture, che
apre la strada a una nuova generazione di smart ship, basate su
un'architettura digitale integrata e in continua evoluzione, che
sfrutta l'intelligenza artificiale e i dati in tempo reale per
garantire operazioni più sicure, efficienti e proiettate al futuro
(
del 10
aprile
2025).
Four Seasons I, che ha una stazza lorda di 34.000
tonnellate, è lunga 207 metri e dispone di sole 95 suite
esclusive ciascuna progettata come un rifugio privato affacciato
sull'oceano.