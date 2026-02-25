Nel 2025 il traffico intermodale movimentato da Interporto Padova è stato pari a 381.031 teu (-7,5%)

Il bilancio di esercizio 2025 di Interporto Padova, approvato
oggi dal consiglio di amministrazione, mostra un valore della
produzione record di 46,0 milioni di euro, in crescita del +2,7%
sull'esercizio precedente. L'EBITDA è ammontato a 14,2
milioni (-4,7%) e l'utile netto a 4,1 milioni di euro (-14,2%).
Lo scorso anno il traffico intermodale movimentato da Interporto
Padova è stato pari a 381.031 teu, in calo del -7,5% sul
2024.
Commendando tali risultati, il presidente della società
interportuale, Luciano Greco, ha evidenziato che «il
consolidamento della solidità economico finanziaria di
Interporto Padova Spa si rafforzerà ulteriormente con il
closing dell'operazione di internazionalizzazione del terminal
intermodale, che, auspichiamo, avverrà entro l'estate».
Il riferimento è alla gara internazionale per la selezione di
un partner industriale finalizzata all'internazionalizzazione del
terminal intermodale di proprietà che è stato
individuato nel raggruppamento PSA Intermodal Italy NV e Logtainer
Srl risultato vincitore con un'offerta pari a 75 milioni di euro,
superiore al valore a base di gara fissato in 60 milioni di euro
(
del 18
dicembre 2025).