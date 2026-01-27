Contship ha aderito al programma DCSA+ della Digital Container Shipping Association

Il gruppo terminalista Contship ha aderito a DCSA+, il programma
di partnership nato con l'obiettivo di accelerare l'adozione di
standard digitali nel trasporto containerizzato che è stato
lanciato dalla Digital Container Shipping Association (DCSA),
l'associazione non profit istituita nel 2019 da primarie compagnie
di navigazione containerizzate mondiali per supportare la
trasformazione digitale del trasporto containerizzato attraverso
standard aperti e collaborazione lungo l'intera filiera
(
del 16
aprile
2019). Contship ha reso noto che in tale ambito si
concentrerà sull'allineamento dei processi terminalistici
agli standard riconosciuti a livello globale, con particolare
attenzione all'arrivo delle navi, pianificazione degli ormeggi,
stato dei container, ottimizzazione delle port call e alla
visibilità end-to-end lungo l'intero viaggio del container,
con lo scopo di migliorare l'efficienza delle operazioni in
terminal, l'accuratezza del planning e la collaborazione quotidiana
con le compagnie di navigazione.