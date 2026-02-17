Saipem acquisirà un'unità di perforazione offshore mobile per 272,5 milioni di dollari

Saipem ha raggiunto un accordo con la norvegese Deep Value
Driller (DVD) sui principali termini e condizioni per l'acquisizione
dell'unità di perforazione offshore mobile di settima
generazione Deep Value Driller
sulla base di prezzo di
acquisto di 272,5 milioni di dollari. La Deep Value Driller
è
attualmente oggetto di un contratto di noleggio a scafo nudo tra
Saipem (Portugal) Comércio Marítimo, Sociedade
Unipessoal, Lda, (società controllata da Saipem Spa) e DVD
fino al 31 luglio 2026 ed è operativa in Indonesia.
La sottoscrizione del relativo accordo vincolante è, tra
l'altro, subordinata all'approvazione dei consigli di
amministrazione di Saipem e DVD. Il perfezionamento dell'operazione
è previsto, al più tardi, alla data di scadenza
dell'attuale contratto di bareboat charter.