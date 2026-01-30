Al via la gara per lo sviluppo del polo della cantieristica nautica nel porto di Ancona

Ieri il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mar Adriatico Centrale ha approvato un bando per due
lotti produttivi da destinare alle lavorazioni della nautica di
lusso per una superficie complessiva di oltre 30.000 metri quadrati
nell'area ex-Tubimar che a maggio 2024 l'organo dell'AdSP aveva
deliberato di destinare alla cantieristica nautica
Il bando prevede la messa a disposizione di due aree di diverse
metrature, di 16.175 metri quadri e 14.200 metri quadri, è
un'impresa potrà ottenere il rilascio della concessione
demaniale solo con riferimento ad uno dei due lotti. Il bando
definisce quali soggetti possono presentare istanza in termini dì
capacità produttiva e investimenti. La durata delle
concessioni può andare da quattro a 30 anni. Poiché
l'area sarà interessata dai lavori per la nuova viabilità
portuale, al termine di tali lavori saranno resi disponibili
ulteriori spazi (lotto C e lotto D), che saranno a supporto delle
lavorazioni dei lotti principali dati in concessione. Le imprese che
si insedieranno potranno usufruire delle semplificazioni
amministrative previste dalla ZES unica nazionale.