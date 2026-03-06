FHP Intermodal attiva un servizio ferroviario dal nord Italia verso Bari e Catania

Lunedì prossimo la società FHP Intermodal del
gruppo FHP attiverà un nuovo servizio ferroviario merci
multicliente sulla tratta dal nord Italia verso Bari e Catania e
viceversa che prevede la partenza di due coppie di treni
settimanali, andata e ritorno, con opzione di incremento a tre
coppie nel breve periodo. L'azienda ha specificato che il nuovo
servizio consente di servire la Sicilia attraverso i principali
hub/terminal del network FHP con origine e raccolta merci da
Fiorenzuola d'Arda, Forlì (Villa Selva), Foggia e Bari, tutti
collegati a Catania.