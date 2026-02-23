Aggiudicati i lavori di ampliamento del Molo San Cataldo nel porto di Bari

Il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato da
Fincantieri Infrastructure Opere Marittime Spa (capogruppo
mandataria), Boskalis Italia Srl, Zeta Srl ed e-Marine Srl, con un
punteggio complessivo di 94,449 punti e un ribasso del 14,945%
sull'importo a base di gara, si è aggiudicato i lavori di
realizzazione di nuove banchine in ampliamento del Molo San Cataldo
nel porto di Bari nonché il potenziamento delle
infrastrutture a supporto delle attività della Guardia
Costiera. È in programma, anche, la possibilità di un
ulteriore approfondimento dei fondali fino alla quota di -6,5 metri.
L'importo complessivo di aggiudicazione è di oltre 29,4
milioni di euro, comprensivi dei lavori a corpo, dei servizi di
monitoraggio ambientale, dei costi della sicurezza e dello sviluppo
della progettazione esecutiva. L'Rti ha indicato, per la
realizzazione della progettazione esecutiva il raggruppamento
temporaneo professionisti composto da F&M Ingegneria Spa
(mandataria) e S.J.S. Engineering Srl (mandante).
Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Meridionale, Francesco Mastro, ha specificato che, con
l'intervento, «inoltre, stiamo creando il presupposto per la
realizzazione di un nuovo Marina che potrebbe ospitare circa 200
nuovi posti barca. Un'infrastruttura che darà al comparto
della nautica da diporto un impulso significativo, andando a
rafforzare una filiera che genera valore, occupazione e indotto per
l'economia della Puglia e di tutto il Paese».