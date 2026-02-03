Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
Stabile nel 2025 il traffico delle merci nel porto di Barcellona
Nel solo quarto trimestre sono state movimentate 16,7 milioni di tonnellate (+4,5%)
Barcellona
3 febbraio 2026
Lo scorso anno il traffico delle merci movimentato dal porto di
Barcellona è rimasto invariato rispetto a quello totalizzato
nel 2024 essendo ammontato a 67,7 milioni di tonnellate, con un calo
dei volumi registrato nella prima metà del 2025 che è
stato compensato da un aumento nel secondo semestre generato dal
rialzo del traffico di rinfuse liquide, mentre nel settore delle
merci varie è proseguita la flessione del traffico
containerizzato e le merci convenzionali sono risultate stabili.
In particolare, nel 2025 il traffico containerizzato è
stato di 35,3 milioni di tonnellate (-6,4%) con una movimentazione
di contenitori che è stata pari a 3.726.624 teu (-4,2%), di
cui 2.213.976 teu in import-export (+3,0%) e 1.512.648 teu in
trasbordo (-13,1%). L'authority portuale di Barcellona ha reso noto
che anche nel 2025 la Cina, gli Stati Uniti e la Turchia si sono
confermati i principali partner commerciali del porto catalano
relativamente al traffico containerizzato, con quote di mercato pari
rispettivamente al 28%, 6% e 5%. Le merci convenzionali si sono
attestate a 11,7 milioni di tonnellate (+0,6%) e il traffico di auto
nuove è stato di 716.657 veicoli (+5,1%). Nel comparto delle
rinfuse liquide il traffico ha registrato un deciso incremento del
+21,7% salendo al nuovo record storico di 16,6 milioni di tonnellate
trainato dagli idrocarburi con 12,5 milioni di tonnellate (+33,7%),
con un forte rialzo delle importazioni e transiti di benzina e gas
naturale liquefatto, mentre gli altri carichi liquidi sono diminuiti
del -4,2% a 4,1 milioni di tonnellate. In calo del rinfuse secche
con un totale di quasi 4,1 milioni di tonnellate (-15,0%).
Lo scorso anno i crocieristi nel porto catalano sono aumentati
del +9,4% salendo a 4,0 milioni di unità e in crescita sono
risultati anche i passeggeri dei traghetti con 1,8 milioni di unità.
Nel solo quarto trimestre del 2025 il porto ha movimentato
complessivamente 16,7 milioni di tonnellate di merci, con una
progressione del +4,5% sul periodo ottobre-dicembre dell'anno
precedente. Le merci in container sono state pari ad oltre 8,5
milioni di tonnellate (-1,4%) e sono state totalizzate con una
movimentazione di contenitori pari a 900.979 teu (-1,3%), di cui
551.706 teu in import-export (+0,5%) e 349.272 teu in transito
(-3,9%). Il traffico di merci convenzionali è stato di 2,7
milioni di tonnellate (-1,4%) e quello di auto nuove di 189.412
veicoli (+9,7%). Nel segmento delle rinfuse solide sono state
movimentate 829mila tonnellate (-39,3%) e in quello delle rinfuse
liquide più di 4,3 milioni di tonnellate (+36,7%).
Nell'ultimo trimestre dello scorso anno i crocieristi sono stati
923mila (+12,5%) e i passeggeri dei traghetti 266mila (+4,4%).
