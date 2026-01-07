Porto di Genova, incendio a bordo del traghetto Majestic

Lunedì sera a bordo del traghetto Majestic
della
GNV, in attesa nel porto di Genova di partire verso il porto
marocchino di Tangeri, si è sviluppato un incendio che
attorno alla mezzanotte è stato domato con l'intervento delle
squadre antincendio di bordo. L'incidente non ha provocato feriti.
Allertata dal comando della nave, la Capitaneria di Porto di Genova
ha coordinato le misure di sicurezza inviando in banchina il proprio
personale, richiedendo il supporto di una squadra dei Vigili del
Fuoco, alla Polizia di Stato e ad un'unità di soccorso
sanitario, e richiedendo anche l'attivazione dei servizi
tecnico-nautici del porto nel caso fosse necessario allontanare la
nave dalla banchina se l'incendio fosse degenerato. La Capitaneria
di Porto ha disposto anche il raduno di tutti i 483 passeggeri a
bordo del traghetto presso i punti di riunione della nave al fine di
poterli evacuare rapidamente in caso di necessità.
Attualmente la Majestic è ferma nel porto di
Genova per accertamenti tecnici.