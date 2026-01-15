Nella flotta di GNV è entrato il traghetto GNV Altair

Nella flotta di traghetti della genovese GNV ha fatto il suo
ingresso di GNV Altair
, nave costruita nel 2002 che
precedentemente faceva parte della flotta del gruppo Moby. L'unità
ro-pax, che ha stazza lorda di 35.736 tonnellate, una lunghezza di
214 metri di lunghezza e una larghezza di 26 metri, sarà
operativa a partire dal prossimo 21 febbraio e verrà
impiegata sul mercato algerino sulle rotte Sète-Béjaia
e Sète-Algeri, garantendo ogni settimana due rotazioni, una
su Béjaia e una su Algeri.
GNV Altair dispone di 319 cabine ed è in grado di
accogliere fino a 2.700 passeggeri, oltre a offrire 915 metri
lineari di capacità di carico.