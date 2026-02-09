FS costituisce una società specializzata nella consulenza nei trasporti e nelle infrastrutture

Il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha costituito FS
Advisory, società con sede a Londra specializzata nella
consulenza nei trasporti e nelle infrastrutture che fornirà
servizi di advisory a governi, investitori istituzionali, operatori,
sviluppatori di infrastrutture e imprese di costruzione e ingegneria
coinvolti in progetti complessi di mobilità a livello
globale. L'obiettivo è quello di affrontare le nuove sfide
della digitalizzazione, della sostenibilità e della
connettività multimodale nel settore dei trasporti tramite
consulenti in grado di comprendere sia le specificità degli
obblighi di servizio pubblico che le dinamiche operative e
commerciali.
FS Advisory affiancherà i clienti, pubblici e privati,
nei processi di riorganizzazione del settore dei trasporti, fornendo
soluzioni di mobilità digitale, tra cui piattaforme di
bigliettazione e sistemi di monitoraggio delle performance già
adottati su larga scala in Europa, oltre a competenze specialistiche
su trasporti e infrastrutture lungo l'intera catena del valore.
Completano l'offerta i servizi di Shadow e Interim Management,
pensati per supportare le transizioni di governance, i processi di
nazionalizzazione e i cambiamenti operativi.
FS Advisory, che opererà come società di
consulenza indipendente con accesso alle capacità operative
del gruppo FS, sarà guidata da Ernesto Sicilia, già
amministratore delegato di Trenitalia UK, dove per quasi un decennio
ha avuto la responsabilità delle attività ferroviarie
del gruppo FS nel Regno Unito.
«Lanciamo oggi FS Advisory - ha spiegato Stefano Antonio
Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del gruppo
FS - perché il prossimo decennio sarà caratterizzato
da investimenti senza precedenti nelle infrastrutture di trasporto a
livello globale, ma affinché questi capitali possano essere
impiegati con successo sono necessari i giusti quadri regolatori e
modelli operativi. FS Advisory rappresenta il naturale passo
successivo: mettere questa conoscenza operativa a disposizione di
clienti in tutto il mondo che hanno bisogno di partner in grado di
affrontare e risolvere queste sfide su larga scala».