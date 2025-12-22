Bruxelles ha approvato il prestito per il salvataggio della società ferroviaria di trasporto merci Lineas

La Commissione Europea ha approvato prestiti pari a 61 milioni
di euro per il salvataggio della società ferroviaria di
trasporto merci belga Lineas, ritenendo che due misure a sostegno
dell'azienda concesse la scorsa estate dal governo belga non
costituiscano aiuti di Stato
(
del 21
luglio
2025). La Commissione ha preso atto che i termini e le
condizioni del prestito, nonché la sua natura temporanea,
sono conformi agli orientamenti in materia di aiuti di Stato e ha
tenuto anche in considerazione l'importanza del trasporto merci su
rotaia come mezzo di trasporto indispensabile e alternativa a basse
emissioni rispetto al trasporto merci su strada. Inoltre, il Belgio
si è impegnato a presentare un piano di ristrutturazione
qualora il prestito di salvataggio non venisse rimborsato.