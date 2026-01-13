COSCO ordina 12 nuove portacontainer da 18.000 teu e sei da 3.000 teu

Oggi il gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping Holdings Co.,
attraverso la società integralmente controllata COSCO Asset
Management Ltd., ha ordinato ai cantieri navali Jiangnan Shipyard
(Group) Co. e China Shipbuilding Trading Co., che fa parte del
gruppo navalmeccanico CSSC, la costruzione di 12 portacontainer
dual-fuel da 18.000 teu che potranno essere alimentate a gas
naturale liquefatto. Il prezzo fissato per l'acquisto di ciascuna
nave è di 1,399 miliardi di yuan (200 milioni di dollari) per
un valore complessivo dei contratti di 16,8 miliardi di yuan. Le
portacontenitori saranno prese in consegna tra il 2028 e il 2029.
Sempre oggi COSCO Shipping Holdings Co., sempre attraverso COSCO
Asset Management Ltd., ha ordinato al cantiere navale COSCO Shipping
Heavy Industry (Zhoushan) Co., che fa parte dello stesso gruppo
armatoriale cinese, la costruzione di sei portacontainer da 3.000
teu al prezzo unitario di 330 milioni di yuan (47 milioni di
dollari), per un valore totale di 1,98 miliardi di yuan. Le sei navi
saranno prese in consegna tra i mesi di giugno e dicembre del 2028.