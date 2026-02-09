Inaugurato un nuovo cantiere navale della PaxOcean a Singapore

Venerdì la società navalmeccanica PaxOcean ha
inaugurato il nuovo cantiere navale 5 Jalan Samulun (5JS) a
Singapore che occupa un'area di 17,3 ettari dove dispone di due
bacini di carenaggio, di un bacino galleggiante e di officine e
banchine realizzate con lavori che sono durati due anni. Nel nuovo
stabilimento, situato nell'area industriale di Jurong, sono state
trasferite le attività che PaxOcean svolgeva in precedenza in
un'area più limitata a Tuas. PaxOcean ha complessivamente
cinque cantieri navali a Singapore, in Cina e in Indonesia a cui si
aggiungerà un cantiere di riparazioni navali attualmente in
costruzione in Arabia Saudita.