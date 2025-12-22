Partnership di Green Mobility Partners e KKR per creare una piattaforma europea per il leasing ferroviario

La società austriaca di noleggio di locomotive elettriche
Green Mobility Partners (GMP) e la società statunitense di
private equity KKR hanno annunciato oggi un accordo per creare una
piattaforma europea per il leasing ferroviario che prevede un
investimento dell'azienda americana in GMP tramite veicoli di
investimento gestiti da KKR. Commentando l'operazione, Christoph
Katzensteiner, fondatore e CEO di Green Mobility Partners, ha
spiegato che «l'infrastruttura ferroviaria europea necessita
di una significativa modernizzazione per raggiungere i suoi
obiettivi di decarbonizzazione». «Con il supporto di KKR
e i nostri consolidati rapporti con operatori e produttori - ha
aggiunto - GMP è nella posizione ideale per fornire le
soluzioni infrastrutturali flessibili e sostenibili di cui il
settore ferroviario europeo ha urgente bisogno nella transizione
verso un futuro a basse emissioni di carbonio».
«KKR - ha sottolineato Vincent Policard, co-responsabile
per le Infrastrutture Europee di KKR - vanta una solida esperienza
nel supportare progetti volti a favorire la decarbonizzazione in
alcuni dei settori più complessi. Il settore ferroviario sta
attraversando un momento critico in Europa, con una flotta obsoleta
che deve affrontare sfide significative per la modernizzazione».
«GMP - ha evidenziato - combina un modello di business
resiliente, supportato da contratti, con forti opportunità di
crescita a lungo termine nel leasing ferroviario sia per le
locomotive che per i passeggeri. Offrendo soluzioni di capitale
flessibili e sfruttando la nostra competenza infrastrutturale
globale, possiamo supportare la crescita di GMP e contribuire ad
un'infrastruttura di trasporto sostenibile in Europa».