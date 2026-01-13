Il porto di Singapore segna un nuovo record storico di traffico dei contenitori

Lo scorso 31 dicembre il porto di Singapore ha chiuso il 2025
con nuovi record storici di traffico annuale e mensile dei
container, confermandosi secondo porto container mondiale alle
spalle del porto cinese di Shanghai e davanti al porto cinese di
Ningbo-Zhoushan. La Maritime and Port Authority of Singapore (MPA)
ha reso noto oggi che lo scorso anno il nuovo picco storico di
traffico containerizzato è stato pari a 44,66 milioni di teu,
con un incremento del +8,6% sul 2024. Tale volume di traffico
implica che nel solo mese di dicembre del 2025 lo scalo portuale di
Singapore ha movimentato oltre 3,9 milioni di teu, dato che
costituisce il nuovo record assoluto mensile e rappresenta una
crescita del +10,1% sul dicembre 2024. Inoltre, nel quarto trimestre
del 2025 il totale movimentato risulta pari a più di 11,4
milioni di teu, volume che costituisce il nuovo record per questo
periodo dell'anno ed è inferiore solo al record storico di
11,5 milioni di teu registrato nel terzo trimestre del 2025.
La MPA ha annunciato che nel 2025 il porto ha segnato anche il
nuovo record di stazza lorda delle navi arrivate nello scalo che è
stato di 3,22 miliardi di tsl, in aumento del +3,5% sull'anno
precedente, e il nuovo record di vendite di combustibili navali che
sono ammontate a 56,77 milioni di tonnellate (+3,4%), con una
continua crescita delle vendite di carburanti alternativi che lo
scorso anno si sono attestate a 1,95 milioni di tonnellate rispetto
a 1,35 milioni nel 2024.
Un altro record è stato stabilito nel 2025 pure dal
Registro Navale di Singapore che ha archiviato l'anno con una flotta
della consistenza pari a 137,46 milioni di tonnellate di stazza
lorda, con un rialzo del +27% circa rispetto all'anno precedente.