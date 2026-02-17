Samskip cede servizi marittimi e logistici con il Regno Unito e l'Irlanda alla CLdN

L'olandese Samskip ha concordato di cedere alla lussemburghese
CLdN le proprie attività di trasporto merci door-to-door e
quay-to-quay con il Regno Unito e l'Irlanda. La vendita include i
servizi marittimi attualmente operati da Samskip tra il porto di
Rotterdam e i porti britannici di Belfast, Blyth, Grangemouth, Hull
e Tilbury e i porti irlandesi di Cork, Dublino e Waterford, servizi
- ha evidenziato CldN - che annualmente effettuano più di
mille scali nei porti, nonché i servizi door-to-door tra il
Regno Unito, l'Irlanda e l'Europa continentale e gli accordi di
noleggio per oltre 5.000 unità di carico multimodali operate
da Samskip.
Nel settore del trasporto marittimo CLdN opera una flotta di
oltre trenta navi per il trasporto di rotabili e merci generali che
sono impiegate sulle rotte che collegano la Scandinavia, la penisola
iberica e i porti di Rottedam e Zeebrugge al Regno Unito e
all'Irlanda.