Nell'ultimo trimestre del 2025 il traffico dei container nel porto di Los Angeles è calato del -10,6%

Nel 2025 il porto di Los Angeles ha movimentato un traffico dei
container pari a 10,24 milioni di teu, volume che rappresenta un
calo del -0,6% sull'anno precedente ed è il terzo più
elevato in assoluto mai realizzato dallo scalo californiano essendo
inferiore solo al record di 10,68 milioni di teu movimentati nel
2021 e a 10,30 milioni di teu totalizzati nel 2024. Lo scorso anno
il flusso di contenitori pieni allo sbarco è diminuito del
-0,7% essendo stato pari a 5,32 milioni di teu, flessione
incentratasi nella seconda metà del 2025 e legata
principalmente alla decisione degli importatori di anticipare
l'arrivo delle loro merci in vista dell'applicazione dei dazi
annunciati lo scorso aprile dal presidente americano Donald Trump.
In diminuzione anche il flusso di container pieni all'imbarco
attestatosi a 1,43 milioni di teu (-4,3%). Il traffico dei
contenitori pieni è invece cresciuto del +1,7% a 3,51 milioni
di teu.
Nel solo quarto trimestre del 2025 il traffico containerizzato
complessivo ha registrato un deciso calo del -10,6% sullo stesso
periodo dell'anno precedente essendo ammontato a 2,42 milioni di
teu, di cui 1,26 milioni di teu pieni allo sbarco (-8,8%), 345mila
teu pieni all'imbarco (-3,3%) e 829mila teu vuoti (-14,6%).