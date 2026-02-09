Nel porto di Trieste è arrivata la più grande portacontainer di sempre

Ieri nel porto di Trieste è giunta la MSC Diana
che, con una capacità di carico pari a circa 19.000 teu e con
una lunghezza di 400 metri e una larghezza di 59, è la più
grande portacontainer mai giunta nello scalo portuale giuliano. La
nave è operata dal gruppo MSC nell'ambito del servizio di
linea Dragon che effettua scali ai porti di Busan, Ningbo, Shanghai,
Nansha, Yantian, Singapore, Trieste, Gioia Tauro, Genova, La Spezia,
Sines, New York, Boston, Norfolk, Charleston, Freeport e Grand
Bahama.
Nel porto di Trieste è prevista la movimentazione di
circa 4.200 container in imbarco e sbarco dalla MSC Diana che
è prevista partire giovedì diretta a Gioia Tauro. Dopo
la MSC Diana è attesa al Molo VII del porto triestino
un'ulteriore nave da circa 370 metri di lunghezza, mentre
successivamente arriverà la MSC New York, con
dimensioni analoghe alla MSC Diana.